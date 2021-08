Kleine Verfolgungsjagd: Polizei stoppt renitente Autofahrerin bei Stendal

Die Polizei stoppte kurz vor Hassel eine 41-jährige Autofahrerin. Die Frau war den Beamten in der Vergangenheit durch mehrere Delikte schon bekannt. In der Kontrolle soll sie die Polizisten zudem noch beleidigt haben.

Stendal (vs) - Die Polizei Stendal stoppte eine 41-Autofahrerin nach einer kleinen Verfolgungsjagd in Hassel. Wie die Beamten mitteilten, war die Frau am Donnerstagabend (12. August) auf der Bundesstraße 189 unterwegs. Die Polizei erkannte das Fahrzeug der Fahrerin, einen Opel, aus früheren Straßenverkehrsdelikten.

Daraufhin wollten die Beamten den Wagen der Frau stoppen, diese weigerte sich jedoch auch nach mehrfachen „Stopp-Signalen“ der Polizei, anzuhalten. Die 41-Jährige soll mehrfach riskant überholt haben und zudem mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Erst auf der Kreisstraße kurz vor Hassel gelang den Beamten, sie zum Anhalten zu bewegen. Bei dem anschließenden Gespräch soll sich die Fahrerin sehr renitent gezeigt haben und beleidigend gegenüber der Polizei aufgetreten sein. Der Fahrzeugschlüssel wurde beschlagnahmt. Die 41-Jährige ist weiterhin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, teilte die Polizei mit.