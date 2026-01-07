Mehr als 1,7 Promille Von Alkohol bis Fahrverbot: Polizeikontrolle in Tangermünde endet böse
Die Polizei stoppt in der Nacht zum Dienstag in Tangermünde einen stark alkoholisierten Autofahrer. Die Kontrolle bringt noch mehrere weitere Verstöße ans Licht.
Tangermünde - In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei in Tangermünde einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte gegen 23.40 Uhr in der Fritz-Schulenburg-Straße einen 32-Jährigen.
Ein Atemalkoholtest zeigte 1,71 Promille an. Zudem waren die Kennzeichen am Wagen ungültig und nicht für das Fahrzeug ausgegeben.
Polizeikontrolle im Landkreis Stendal: Beamte stellen mehrere Verstöße fest
Das Auto war nicht zugelassen und damit auch nicht versichert. Außerdem durfte der Mann wegen eines laufenden Fahrverbots kein Auto fahren.
Gegen den 32-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Zudem wurde ihm Blut abgenommen.