Die Polizei stoppt in der Nacht zum Dienstag in Tangermünde einen stark alkoholisierten Autofahrer. Die Kontrolle bringt noch mehrere weitere Verstöße ans Licht.

Ein nächtlicher Polizeieinsatz in Tangermünde endet für einen Autofahrer mit erheblichen Konsequenzen.

Tangermünde - In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei in Tangermünde einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte gegen 23.40 Uhr in der Fritz-Schulenburg-Straße einen 32-Jährigen.

Ein Atemalkoholtest zeigte 1,71 Promille an. Zudem waren die Kennzeichen am Wagen ungültig und nicht für das Fahrzeug ausgegeben.

Polizeikontrolle im Landkreis Stendal: Beamte stellen mehrere Verstöße fest

Das Auto war nicht zugelassen und damit auch nicht versichert. Außerdem durfte der Mann wegen eines laufenden Fahrverbots kein Auto fahren.

Gegen den 32-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Zudem wurde ihm Blut abgenommen.