Als eine Frau einem Verunglücktem auf der L16 nahe Stendal helfen wollte, wurden sie und ihr Kind selbst in einen Unfall verwickelt.

Notfall bei Stendal: Frau will Verunglücktem helfen - und wird Opfer eines Unfalls

Wenn eine Helferin zur Geschädigten wird: An der L16 kam es infolge eines Notfalls zu einem Auffahrunfall.

Stendal/VS - Doppelschreck am Montagmorgen: Eine Frau, die mit ihrem acht Jahre alten Kind im Auto unterwegs war, wollte am Chausseehaus Hassel auf der L16 bei Stendal einem verunglücktem Mann helfen und wurde selbst in einen Unfall verwickelt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach verringerte sie zunächst die Geschwindigkeit ihres Autos, um die bereits anwesenden Ersthelfer zu unterstützen. Dies übersah der 56 Jahre alte Fahrer hinter ihr und fuhr auf den Wagen der 32-jährigen Frau auf. Sie wurde dabei leicht verletzt, ihrem Kind geschah nichts.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Warum der Mann an der L16 verunglückte und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen musste, ist offenbar noch unklar.