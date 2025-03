Nachbarn schlagen Alarm Lebensrettender Einsatz in Stendal: Feuerwehr eilt Seniorin zu Hilfe

Die Freiwillige Feuerwehr in Stendal ist am Mittwoch, 12. März, zu einem Einsatz in die Weberstraße ausgerückt, der einer Seniorin wohl das Leben gerettet hat.