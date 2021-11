Buchholz (vs) - Plötzlich rauschte ein Lkw-Reifen in den Gegenverkehr: Zu dieser gefährlichen Situation kam es am Dienstagabend (9. November) gegen 22 Uhr auf der B189 in Buchholz bei Stendal.

Wie die Polizei mitteilt, war zu diesem Zeitpunkt ein Lkw (Fahrer, 46) auf der Bundesstraße in Richtung Magdeburg unterwegs. Plötzlich löste sich das linke Rad von der Hinterachse. Der Reifen rollte in den Gegenverkehr, wo es zur Kollision mit dem Lkw eines 48-jährigen Fahrers kam.

Beide beschädigten Lkw mussten abgeschleppt werden. Zudem entstand auch ein Schaden an der Fahrbahn. Der Vorfall führte zu einem Stau auf der B189.