Beim Einparken vor dem Gerichtsgebäude Am Dom in Stendal beschleunigte plötzlich ein VW, der rechts und links parkende Autos beschädigte. Insgesamt fünf.

Unfall am Mittwochmorgen vor dem Landgericht in Stendal. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge dabei beschädigt worden, die Unfallverursacherin wurde verletzt.

Stendal - Ein Einparkmanöver mit schweren Folgen. Dies ereignete sich am 8. März gegen 9.39 Uhr unmittelbar vor dem Landgericht in Stendal. Bei dem Unfall in der Straße Am Dom, der letztendlich einer Massenkarambolage glich, wurde eine 68-jährige Frau leicht verletzt, insgesamt wurden sechs Fahrzeuge beschädigt.

Zum Hergang des Unfalls berichtet die Polizei, dass die 68-jährige VW-Fahrerin linksseitig in eine Parklücke einfahren wollte, als sie aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich beschleunigte und nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Augenzeugen berichten: SUV raste auf Eingangsportal des Landgerichts Stendal zu

Augenzeugen berichteten von einem plötzlichen lauten Aufheulen des schwarzen SUV, der dann zwei Begrenzungspoller sowie einen kleinen Baum am Straßenrand umfuhr und auf das Portal des Stendaler Landgerichts zuraste. Das Fahrzeug prallte jedoch gegen die Treppe des Gerichtsgebäudes. Der VW geriet dann in der weiteren Folge wieder auf die Fahrbahn und touchierte zwei am linken Straßenrand abgestellte Fahrzeuge (einen Audi und einen VW). Durch diesen Aufprall wiederum änderte das Auto der 68-Jährigen erneut die Fahrtrichtung und schrammte an der Fahrerseite eines am rechten Straßenrand parkenden VW entlang, bevor der SUV gegen einen abgestellten VW-Kleinbus krachte. Durch den Aufprall wurde der Kleinbus auf den davor abgestellten Citroën geschoben.

In dem Unfallfahrzeug öffneten sich die Airbags, die 68-Jährige wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in das Stendaler Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an allen sechs Fahrzeugen, ebenso an den Pollern, dem Straßenbaum und der Treppe. Die Höhe ist noch unbekannt. Die Straße Am Dom war für zwei Stunden voll gesperrt.