Messer-Attacke in einem Stendaler Wohnhaus an der Grabenstraße

In Stendal kam es zu einer Messer-Attacke auf dem Flur eines Wohnhauses an der Grabenstraße.

Stendal (vs) - Das hätte böse ausgehen können. In Stendal ermittelt die Polizei wegen eines Messerangriffs.

Wie die Beamten berichten, war ein Mann (23) am Donnerstagabend (20. Januar) gegen 20.10 Uhr zu seiner Wohnung in einem Haus an der Grabenstraße zurückgekehrt. Vor seiner Wohnungstür, die augenscheinlich ausgehebelt wurde, stand in diesem Moment sein Nachbar (42). Der 42-Jährige hielt nach Polizeiangaben ein Küchenmesser in der Hand und Griff den 23-Jährigen unvermittelt an.

Die Attacke ging allerdings daneben, es kam nur zu einer oberflächlichen Berührung an der Jacke des jüngeren Mannes. Anschließend entfernte sich der Täter. Eine intensive Fahndung der Polizei brachte bislang keinen Erfolg. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, heißt es im Polizeibericht.