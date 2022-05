Nach Raubüberfall in Havelberg: Bislang unbekannter Zeuge gesucht

Nach einem Raubüberfall auf ein Fahrradgeschäft im März in Havelberg in der Altmark tappt die Polizei auf der Suche nach den Räubern im Dunkeln. Doch nun soll ein bestimmter Zeuge Licht ins Dunkel bringen.

Havelberg (vs) - Am 25.03.2022 kam es in Havelberg in der Pritzwalker Straße in einem Geschäft zu einem Raubüberfall. Dies teilte die Polizeiinspektion Stendal nun mit.

Unbekannte Täter hatten demnach zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr das dortige Fahrradhaus überfallen und Geld erbeutet. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten sie nach der Tat zunächst zu Fuß zu dem in der Nähe gelegenen Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Robert-Koch-Straße.

Die Ermittlungen ergaben, dass dort ein weiterer Täter mit dem vermutlich dunkelfarbenen Fluchtfahrzeug auf die beiden unbekannten Täter wartete. Als das Fluchtfahrzeug mit den drei unbekannten Tätern vom Parkplatz herunterfahren wollte, kam es zu einem Beinahe Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, welches gerade auf den Parkplatz fahren wollte.

Der Fahrer oder die Fahrerin konnten bisher nicht ermittelt werden. Der Fahrer dieses Fahrzeuges und Zeugen, die diesen Beinahe Zusammenstoß beobachteten werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03931-685291 zu melden.