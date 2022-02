Nach Unfall in der Altmark: Täter geht Opfer in Stendal an und flüchtet

In der Altmark, genauer gesagt in Stendal, ist es zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen.

Hier ereignete sich der Unfall in

Stendal (vs) - Am 31. Januar gegen 18 Uhr war ein 22-jähriger Fahrradfahrer war auf dem Radweg der Arminer Straße in Stendal unterwegs, als er durch ein Auto touchiert wurde.

Der 22-Jährige stürzte nicht, verletzte sich jedoch an der Hand. Der Auto-Fahrer bedrohte anschließend den Radfahrer und fuhr weiter in unbekannte Richtung. Der Fahrradfahrer wurde leichtverletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst nach kurzer Behandlung entlassen, so die Polizei.

Der Fahrzeugführer konnte nach kurzer Zeit angetroffen werden. Gegen den 45-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.