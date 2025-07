Dahlen. – Am Donnerstagnachmittag ist ein freilaufender Nandu an der B189 in der Nähe von Dahlen im Landkreis gesehen worden, so die Polizei.

Der Nandu sei von der Polizei in einem angrenzenden Rapsfeld entdeckt worden und habe eine potenzielle Gefahr für den Verkehr dargestellt.

Ein Einfangen des großen Laufvogels sei nicht möglich gewesen. Nach Angaben der Polizei trieben Beamte den Nandu von der Fahrbahn weg.