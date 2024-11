In Osterburg und Erxleben ist eine Frau ohne Führerschein am Wochenende gleich dreimal von der Polizei erwischt worden.

Osterburg/Erxleben. - Eine 21 Jahre alte Frau ist in Osterburg (Landkreis Stendal) gleich mehrfach ohne Führerschein mit ihrem Auto gefahren und vor der Polizei geflüchtet.

Zuerst fuhr die polizeibekannte Frau am Samstag gegen 21 Uhr durch Osterburg. In der Mühlenstraße sollte sie den Angaben nach kontrolliert werden, flüchtete aber mit hoher Geschwindigkeit nach Erxleben und beschädigte dabei zwei Polizeifahrzeuge.

Frau ohne Führerschein rast in Osterburg auf Polizisten zu

Das zweite Mal habe ein Polizist die Frau am Sonntag gegen 15.30 Uhr an einer Tankstelle in der Stendaler Straße in Osterburg erkannt. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, stellte sich der Beamte vor das Fahrzeug der Frau, heißt es. Die 21-Jährige sei dennoch geflüchtet. Der Polizist habe nur durch schnelles Ausweichen eine Kollision mit dem Auto verhindern können.

Schließlich entdeckten weitere Polizisten die Frau am Sonntag gegen 20.41 Uhr erneut, dieses Mal auf der B189 in Erxleben (Landkreis Börde). Danach habe man die 21-Jährige an ihrer Wohnanschrift erwischen können. Die Fahrzeugschlüssel sowie das Auto seien sichergestellt und mehrere Strafverfahren eingeleitet worden.