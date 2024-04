In Osterburg hat ein Linienbus plötzlich Feuer gefangen. Durch den Busfahrer konnte Schlimmeres verhindert werden.

Linienbus fängt plötzlich an zu brennen: Busfahrer rettet Fahrgäste vor Katastrophe

Feuer in Osterburg

Osterburg/DUR. - Am Montagnachmittag ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Linienbus in Wolterslage bei Osterburg in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte.

Demnach konnte der Busfahrer Schlimmeres verhindern, indem er rechtzeitig die Fahrgäste zum Verlassen des Busses aufforderte. Laut Angaben der Polizei wurde dabei keine Person verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr konnte nach ihrer Ankunft den Brand unter Kontrolle bringen, heißt es weiter.

Der bei dem Brand entstandene Schaden soll im fünfstelligen Bereich liegen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.