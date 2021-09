Osterburg: Polizei bittet Zeugen sich zu melden

Osterburg (vs) - Die Polizei in Osterburg sucht einen Zeugen einer Sachbeschädigung an einem Auto in der Kirchstraße am 9. September. Laut Angaben der Polizei soll ein dunkler SUV an diesem Tag einen blauen Skoda beschädigt haben.

Am beschädigten Auto war ein Zettel mit Angaben zum Vorfall hinterlegt, allerdings ohne Nennung von Namen oder Erreichbarkeit.

Die Polizei bittet diesen Zeugen nun, sich unter der Telefonnummer 03937 / 4970 in Osterburg oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.