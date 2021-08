Verkehrsunfall Plötzlicher Spurwechsel verursacht Unfall in Stendal

Durch einen plötzlichen Fahrspurwechsel kam es am Schützenplatz in Stendal zu einem Verkehrsunfall. Unfallbeteiligte kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie hoch der Sachschaden an den Autos ausfällt, wird noch ermittelt.