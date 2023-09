Am 3. September wurde ein Mopedfahrer in Stendal bei einem Unfall schwer verletzt.

Stendal (vs) - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Sonntagabend, 3. September, in der Osterburger Straße in Stendal ein Moped-Fahrer schwer verletzt. Was war passiert? Ein 36-jähriger Bmw-Fahrer befuhr die Osterburger Straße in Richtung Borstel, als er laut Polizei wohl ohne zu Blinken nach links abbiegen wollte und die Geschwindigkeit verringerte.

Ein hinter ihm fahrender 17-jähriger Moped-Fahrer wollte das Auto überholen und stieß mit dem abbiegenden Bmw des 36-Jährigen zusammen. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt, der 36-Jährige mit leichten Verletzungen in das Stendaler Krankenhaus verbracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, heißt es in der Pressemitteilung am Schluss.