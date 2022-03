Polizei Altmark: Postfiliale in Tangerhütte ausgeraubt

In der Altmark, genauer gesagt in Tangerhütte, hat ein noch unbekannter Täter die Postfiliale ausgeraubt.

Tangerhütte (vs) - Am Mittwochnachmittag, 2. März, bekam die Polizei Kenntnis von einer Raubstraftat in der Kantstraße in Tangerhütte. Ein bislang unbekannter Täter erschien in der Filiale und bedrohte die Mitarbeiterin.

Der Täter verlangte Bargeld aus der Kasse und erbeutete so Geld in bislang unbekannter Höhe. Nach der Tat verschwand er mit einem Mountainbike in Richtung Brezelstraße. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich und mitteleuropäisch, schlank, circa 180 Zentimeter groß und bekleidet mit einem blauen Cap, einer Weste mit Aufschrift Ellesse, Sweatshirt mit Kapuze, dunkle Jogginghose sowie Turnschuhen.

Zeugen, welche die Person zum oben genannten Zeitpunkt in der Nähe beobachtet haben oder etwas zur Tat sagen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Stendal unter 03931/6850 oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.