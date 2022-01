Polizei bittet um Mithilfe: 63-jähriger Mann aus Bismark vermisst

Er kann sich nicht artikulieren und hat Probleme bei der Orientierung. Seit Donnerstagabend wird ein Mann (63) aus einem Wohnheim in Bismark vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bismark (vs) - In einer Vermisstensache bitte die Polizei im Landkreis Stendal um Mithilfe aus der Bevölkerung. Seit Donnerstagabend (13. Januar) gegen 22 Uhr wird ein 63-jähriger Mann aus Bismark vermisst.

Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann in den Abendstunden ein Wohnheim an der Bahnhofstraße in Bismark verlassen. Seit diesem Zeitpunkt verliert sich die Spur des 63-Jährigen.

Die Beamten weisen daraufhin, dass der Mann sich weder artikulieren noch zeitlich und örtlich orientieren könne. Bei seinem Verschwinden trug der 1,68 Meter große Mann mit Glatze eine dunkle Jeans und eine dunkle Jacke. Sein Gang ist gebückt.

Wer den Mann gesehen hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Stendal unter Telefon 03931/6850 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.