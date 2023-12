Die Brandmeldeanlage in einer Stendaler Schule wurde ausgelöst. Laut Polizei war es ein Fehlalarm.

Brand in Stendaler Schule? Schnelle Entwarnung

Symbolfoto: Brand in Stendaler Schule? Fehlalarm

In einer Stendaler Schule kam es laut Polizei zu keinem Brand. Die Meldeanlage wurde durch Bauarbeiten ausgelöst.

Stendal/vs - Über die Rettungsleitstelle wurde ein Feueralarm in einer Schule im Mönchskirchhof in Stendal am 5. Dezember gegen 9.45 Uhr ausgelöst.

Nach Eintreffen der Polizei sowie der Freiwilligen Feuerwehr konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Aufgrund einer Baustelle kam es zu einer Fehlauslösung, heißt es in einer Pressemitteilung.