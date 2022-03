Polizei: Ladendieb mit flinken Füßen in Tangermünde

Tangermünde (vs) - Ein unbekannter Täter verließ in den frühen Abendstunden des 17. März den Hagebaumarkt in Tangermünde, ohne seine Ware bezahlt zu haben. Als beim Verlassen des Geschäftes der Alarm auslöste, bekam der Täter flinke Füße und flüchtete fußläufig in Richtung Edeka-Markt.

Seinen mitgeführten schwarzen Rucksack stellt er während der Flucht vor dem Supermarkt ab. Einige Zeit später kehrte der unbekannte Dieb zum Parkplatzgelände der Kirschallee zurück und flüchtete erneut, jedoch mit seinem VW. Bei seiner Flucht mit dem Fahrzeug wurden Passanten und Tatzeugen gefährdet, welche sich nur mit einem Sprung in Sicherheit bringen konnten. Verletzt wurde niemand.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Stendal unter 03931 / 6850 oder jeder anderen Polizeidienststelle, zu melden.