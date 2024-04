Die Polizei ist auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen, nachdem unbekannte Täter Gegenstände auf die Gleise in Osterburg geworfen haben.

Unbekannte werfen Gegenstände am Bahnhof Osterburg auf die Gleise

Osterburg/DUR. - Bisher unbekannte Täter sollen am Montag gegen 22.15 Uhr von einer Überführung am Bahnhof Osterburg mehrere Gegenstände, darunter ein Fahrrad sowie einen Stuhl, auf die Gleise geworfen haben.

Das Rad hat sich laut Polizei nach der Kollision unter dem Zug verkeilt. Dennoch konnte der Zug seine Fahrt fortsetzen. Aufgrund der entsprechenden Gleissperrung erhielten fünf Züge insgesamt 93 Minuten Verspätung, ein weiterer Zug musste umgeleitet werden, heißt es weiter. Die Bundespolizei habe ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Hilfe der Bevölkerung.

Zeugen, die verdächtige Personen am 8. April zwischen 21.30 und 22 Uhr am Bahnhof Osterburg wahrgenommen haben, werden gebeten, die Hinweise an die Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/56549555 weiterzuleiten.