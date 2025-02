Winterliche Straßenverhältnisse Unfall auf glatter Straße in Tangermünde: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

In Tangermünde kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 24-jähriger Fahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, sein Wagen prallte mit einem anderen Pkw zusammen.