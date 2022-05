Polizei: Unfall mit Motorrad in Stendal

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt, hat es in Stendal einen folgenschweren Unfall gegeben.

In Stendal ereignete sich ein Unfall.

Stendal (vs) - Eine 39-Jährige befuhr laut Polizei am 6. Mai gegen 16.32 Uhr mit ihrem Audi den Haferbreiter Weg in Stendal aus Richtung Arneburger Straße kommend.

An der Einmündung in Höhe der Sporthalle missachtete sie den vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Hondafahrer, welcher mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Kreuzung Schützenplatz fuhr.

Beide Fahrzeuge wurden in Stendal beschädigt. Foto: Polizei

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer stürzte und sich verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden