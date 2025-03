Bei einem Autounfall in Tangermünde ist am Donnerstagnachmittag ein vierjähriges Kind verletzt worden.

Autofahrer übersieht rote Ampel und fährt vierjähriges Kind an

Unfall in Tangermünde

Bei einem Autounfall wurde am Donnerstag in Tangermünde ein vierjähriges Kind verletzt.

Tangermünde. - Am Donnerstagnachmittag hat ein Autofahrer in Tangermünde ein vierjähriges Kind angefahren. Nach Angaben der Polizei übersah der 73-jährige Autofahrer gegen 15.45 Uhr eine rote Ampel in der August-Bebel-Straße.

Das Kind habe gerade die Straße überquert, sodass es zur Kollision kam, heißt es weiter. Das Kind und auch der Autofahrer seien bei dem Unfall leicht verletzt worden. Am Auto sei kein sichtbarer Schaden entstanden.