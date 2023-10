Auf der L31 nahe auf Höhe der Kreuzung Buch/Köckte ereignete sich in einer Kurve ein Unfall, so die Polizei

Buch/Köckte/vs - Im Landkreis Stendal ereignete sich auf der L31 nahe der Kreuzung Buch/Köckte ein Unfall. Was war passiert?

Ein 70-Jähriger bog am 18. Oktober gegen kurz vor 10 Uhr mit seinem Renault aus Richtung Buch nach rechts auf die L31 in Richtung Tangermünde ab. Auf der anderen Seite bog eine 51-Jährige mit ihrem VW aus Richtung Tangermünde in Richtung Buch ab und schnitt die Kurve dabei so, dass beide Fahrzeuge in der Kurve zusammen stoßen.

Die Fahrzeuge wurden so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Die L31 war für circa 90 Minuten halbseitig gesperrt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.