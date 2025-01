4000 Meter Kupferdraht im Wert von 50.000 Euro ist in Stendal von den Schienen der Deutschen Bahn geklaut worden. Er sollte zum Enteisen genutzt werden.

4000 Meter Kabel fehlen! Kupferdiebe für vereiste Schienen in Stendal verantwortlich

Kabeldiebe haben in Stendal Kupfer von den Schienen der Deutschen Bahn gestohlen.

Stendal. - Kabeldiebe haben die Deutsche Bahn am Bahnhofsgelände in Stendal um 4000 Meter Kupferkabel beklaut, wie die Polizei meldet.

Demnach bemerkten Mitarbeiter des Unternehmens am Montagmorgen den Klau der 4000 Metern Kabel, die zuvor an den Heizstäben für Weichen montiert gewesen waren. Dort seien sie offenbar abgeschnitten worden, heißt es, nachdem die Diebe den Maschendrahtzaun des Geländes an der Industriestraße durchtrennt und eine Leiter zum Überwinden der Absperrung genutzt hatten. Der Schaden werde von der Polizei auf 50.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, denen ungewöhnliche Aktivitäten oder Geräusche in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 10. Januar, und Montagmorgen, 13. Januar, am Bahngelände aufgefallen sind, sich bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter der Rufnummer 0391/56549555 oder bei der Bundespolizei-Hotline unter der Rufnummer 0800/6888000 zu melden.