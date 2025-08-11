In Stendal hat die Polizei einen Mann gestellt, der ohne Ticket im Zug nach Stendal unterwegs war. Bei der Kontrolle fanden die Beamten gestohlene Handys und ein Tablet.

Technik-Dieb fliegt im Zug nach einer Ticketkontrolle in Stendal auf

Eine Fahrkartenkontrolle im Zug nach Stendal führte die Polizei zu einem Dieb.

Stendal. - In einem Zug von Wolfsburg nach Stendal ist am Samstagmorgen ein Dieb aufgeflogen, so die Polizei.

Gegen 7.28 Uhr sei der 27-jährige Beschuldigte von einer Zugbegleiterin kontrolliert worden und habe kein gültiges Ticket vorzeigen können. Die Bundespolizei nahm den Mann nach Angaben der Polizei am Bahnhof in Stendal mit ins Revier.

Bei der anschließenden Durchsuchung seines Rucksacks seien zwei Handys und ein Tablet gefunden worden. Die Geräte ordneten die Beamten nach eigenen Angaben zu vorangegangenen Diebstählen zu.