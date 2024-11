Straße voller Blaulicht Bewaffneter Polizeieinsatz in Stendaler Dr.-Kurt-Schumacher-Straße

Großaufgebot der Polizei am Donnerstag, 28. November, kurz nach 13 Uhr in Stendal: Mit Waffen blockieren Beamte Eingänge in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße.