Auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Sandau ist am Sonnabend, 5. April 2025, ein Radlader in Brand geraten. Der Fahrer versuchte noch, die Flammen zu löschen.

Radlader brennt in Sandau, Fahrer kann sich in Sicherheit bringen

Sandau. - Plötzlich steht der Motorraum des Radladers in der Agrargenossenschaft Sandau in Flammen. Ganz in der Nähe befindet sich ein Gebäude. Das Feuer hätte übergreifen können, heißt es im Polizeibericht.