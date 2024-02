In Stendal ist es zu einem rassistischen Vorfall gekommen. Drei Hakenkreuze und die Buchstaben "AfD" sind an eine Moschee gesprayt worden.

Stendal/DUR. - Am Sonntagmorgen sind durch bislang unbekannte Täter rassistische Graffiti an der Fassade und an einer Glasscheibe der Moschee in der Stendaler Lucas-Cranach-Straße gesprayt worden.

Hierbei handelt es sich sowohl um die Buchstaben „AfD“ als auch um drei Hakenkreuze in unterschiedlicher Größe. Diese wurden unkenntlich gemacht, so die Polizei.

Eine Spurensicherung erfolgte und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.