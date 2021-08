Rettungshubschrauber landet auf der B189: Zwei Schwerverletzte und ein tierischer Hilfseinsatz nach Unfall bei Stendal

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignet sich am Sonntagabend auf der Stendaler Ortsumgehung. Neben der Versorgung der beiden Schwerletzten gab es für die Rettungskräfte noch einen tierischen Einsatz.

Zwei Menschen wurden bei einem Unfall auf der B189 bei Stendal schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.

Stendal (fru) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B189 bei Stendal wurden am frühen Sonntagabend (8. August) zwei Menschen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Zudem musste ein verängstigter Hund von Einsatzkräften eingefangen werden.

Zwischen der Abfahrt Langensalzwedel (zur B188) und der Abfahrt nach Stendal am Arnimer Damm war es gegen 18.50 Uhr zur Frontalkollision zweier Fahrzeuge gekommen. Eine Person wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Magdeburg geflogen werden musste.

Der verängstigte Hund konnte von Einsatzkräften der Feuerwehr eingefangen werden. Foto: Frank Krug

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße in diesem Bereich vollständig für den Verkehr gesperrt. Zudem war noch ein tierischer Einsätz zu bewältigen. Ein kleiner Hund aus einem der verunglückten Autos lief verängstigt auf der Straße. Einsatzkräfte konnten ihn schließlich einfangen und dem Tierheim Stendal übergeben.

Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter aus Potsdam hinzugezogen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.