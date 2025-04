Feuerwehr, Notarzt mit Rettungshubschrauber und Polizei sind am Montag, 28. April, in Stendal zur Stadtseeallee ausgerückt. Augenzeugen schildern den Notfall.

Notfall auf Stadtseeallee in Stendal: „Ein Opa im Rollstuhl hat gebrannt“

Auf der Stadtseeallee in Stendal muss am Montag, 28. April, ein Rettungshubschrauber landen.

Stendal - Dramatische Szenen haben sich laut Augenzeugenberichten auf der Stadtseeallee in Stendal abgespielt. Feuerwehr, Polizei und Rettungshubschrauber sind einem Senioren in einem brennenden Rollstuhl zu Hilfe geeilt. Augenzeugen schildern, was passiert ist.