In Tangermünde bei Stendal ist es offenbar zu Schüssen im Stadtgebiet gekommen. Das ist bislang zu dem Vorfall bekannt.

Schüsse fallen in Tangermünde: Das ist bislang zu dem Vorfall bekannt

In Tangermünde bei Stendal sind Schüsse gefallen. Die Polizei sucht nach Anhaltspunkten. Symbolbild:

Tangermünde (vs) - Am Montagabend ist es offenbar zu Schüssen in Tangermünde bei Stendal gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll ein Jogger im Salzwedeler Weg an einem Mann vorbeigelaufen sein, als er bei ihm einen Revolver erkannte. Kurz nachdem er sich von dem Mann entfernt hatte, soll der Jogger zwei Schüsse gehört haben, die allem Anschein nach nicht auf ihn gerichtet waren.

Durch die eingesetzten Beamten wurde das Gebiet weitläufig abgesucht. Es konnten weder die beschriebene Person, noch Patronenhülsen gefunden werden, heißt es von Seiten der Beamten.