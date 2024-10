Nach einer Havarie ist seit dem frühen Freitagmorgen die Stadtseeallee in Stendal gesperrt. Einige Haushalte haben am Freitag kein Trinkwasser.

Achtung, Rohrbruch in Stendal! Haushalte ohne Trinkwasser - Straße gesperrt

Havarie in der Altmark

Ein Stück der Stadtseeallee in Stendal steht unter Wasser. Grund ist eine Havarie am Freitag, 4. Oktober.

Stendal. - Havarie in der Stadtseeallee in Stendal. Für Autofahrer geht es auf Höhe der Carl-Hagenbeck- und Adam-Ileborgh-Straße nur einspurig voran. Haushalte müssen vorübergehend ohne Trinkwasser auskommen. Ein Teil der Stadtseeallee steht am Freitagmorgen unter Wasser.

Mitarbeiter des Stendaler Tiefbauunternehmens SeWe arbeiten mit Hochdruck daran, den Schaden zu reparieren, damit der Verkehr noch am selben Tag wieder problemlos an der Stelle vorbeikommt. Gegen 5 Uhr morgens hat sich in einer im Durchmesser 150 Zentimeter großen Wasserleitung ein zwei Meter langer Riss gebildet, informiert Philipp Marggraf von den Stendaler Stadtwerken auf Nachfrage.

„Die Leitung wird in diesem Moment auf einer Länge von zwölf Metern ausgetauscht“, erklärt der Assistent der Geschäftsführung am Freitag gegen 11.30 Uhr.

Anwohner der benachbarten Wohnblöcke werden, auch ohne aus dem Fenster zu schauen, den Schaden an der Wasserleitung bemerkt haben. Die Trinkwasserversorgung war wegen der Havarie unterbrochen.