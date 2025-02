Großalarm in Salus-Klinik in Uchtspringe! Frau türmt aus Psychiatrie

Uchtspringe. - Eine 23 Jahre alte Frau ist am Samstagnachmittag aus der Psychiatrie der Salus Fachklinik in der Emil-Kraeplin-Straße in Uchtspringe getürmt, wie die Polzei meldet.

Demnach geriet die Frau in eine psychische Ausnahmesituation und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Im Anschluss sei es zu einem groß angelegten Einsatz der Polizei gekommen, heißt es. Ein Hubschrauber, ein Fährtensuchhund und ein Großaufgebot an Einsatzkräften seien an der Suche beteiligt gewesen.

Frau flüchtet aus Psychiatrie in Uchspringe: 23-Jährige in Gardelegen gefunden

Erst später habe die Frau in Gardelegen gefunden werden können. Anschließend sei die Frau erst medizinisch versorgt und anschließend wieder in die Psychiatrie überführt worden.