Scheune mit Kühen brennt in Badingen im Landkreis Stendal

Eine Scheune hat am Sonntagabend (24. April) in Badingen im Landkreis Stendal gebrannt. In der Scheune befanden sich Kühe und Heuballen.

Eine Scheune hat am Sonntagabend (24. April) in Badingen im Landkreis Stendal gebrannt. In der Scheune befanden sich Kühe und Heuballen. Die Kühe konnten jedoch gerettet werden.

Badingen (vs) - Eine Scheune hat am Sonntag (24. April) in Badingen (Ortsteil der Stadt Bismark) in der Rosa-Luxemburg-Straße im Landkreis Stendal gebrannt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Stendal hervorgeht, befanden sich in der Scheune Heuballen und ein dutzend Kühe. Die Tiere konnten durch den Besitzer rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden und es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.