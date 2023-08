Dolle - Die Region rund um Dolle und Lüderitz wurde am Mittwochabend, 2. August, von schweren Unwettern heimgesucht, die verheerende Auswirkungen auf die Infrastruktur hatten. Die Bundestraße 189, eine wichtige Verkehrsverbindung in der Region, wurde von Schlamm- und Geröllmassen überspült, was zu einer vollständigen Sperrung der Straße führte.

Die örtliche Polizei reagierte schnell und sperrte die betroffene Strecke. Die Unwetter, begleitet von starken Regenfällen, hatten zur Folge, dass bis zu 20 Zentimeter Schlamm und Geröll die B189 bedeckten.

Bis zu 20 Zentimeter Schlamm auf der B189 bei Dolle. Foto: Thomas Schulz

Die Bundesstraße wurde in kürzester Zeit in eine unwegsame und gefährliche Passage verwandelt. Um die Straße wieder befahrbar zu machen, wurden dringende Maßnahmen ergriffen. Sowohl Schneepflüge als auch Kehrmaschinen wurden mobilisiert, um die Schlamm- und Geröllmassen zu beseitigen.

Einsatzkräfte arbeiteten unermüdlich, um die Straße von den Überresten der Unwetter zu befreien und den Verkehr so bald wie möglich wieder aufnehmen zu können.