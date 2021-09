Seehausen: Geldbörse aus Firmenwagen geklaut

Am Wochenende stahlen Unbekannte aus einem Firmenfahrzeug mehrere Wertgegenstände und Werkzeug.

Seehausen (vs) - Am Wochenende meldete ein 32-jähriger Mann bei der Polizei den Diebstahl von Geldbörse und weiterer Wertgegenstände aus seinem Firmenwagen. Das Fahrzeug war auf einem öffentlichen Parkplatz auf der Arendseer Straße in Seehausen abgestellt, wie die Polizei mitteilte.

Die Tat muss sich zwischen Samstagnachmittag (4. September) und Sonntagabend (5. September) ereignet haben. Der Mann stellte am Sonntagabend fest, dass die Beifahrertür des Firmenfahrzeugs eingeschlagen war.

Der 32-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass ihm die Geldbörse samt EC- und Tankkarte gestohlen wurde. Außerdem sei sein Schlüsselbund ebenfalls entwendet worden.

Des Weiteren fehlten aus dem hinteren Teil des Transporters mehrere Werkzeuge gestohlen. Sachdienliche Hinweise werden im Polizeirevier Stendal unter der Telefonnummer 03931/ 685292 entgegengenommen.