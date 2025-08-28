Bei einem Unfall in Stendal ist eine 59-Jährige schwer verletzt worden. Ein 70-jähriger Autofahrer hatte zuvor eine rote Ampel übersehen.

Stendal. – Bei einem Unfall in Stendal ist am Donnerstag nach Angaben der Polizei eine Radfahrerin schwer verletzt worden.

Ein 70-Jähriger sei mit seinem Auto in Richtung Arneburger Straße gefahren. An einer Ampel habe eine 59-Jährige mit ihrem Fahrrad die Bismarckstraße überqueren wollen. Die Ampel sei grün gewesen. Der Autofahrer übersah sein rotes Licht und die Radfahrerin, so die Polizei.

Die 59-Jährige sei gestürzt und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden.