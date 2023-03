In Stendal vollstreckte die Polizei gleich mehrere Durchsuchungsbeschlüsse, so die Polizeiinspektion in einer Pressemitteilung.

Stendal (vs) - Viel los am 29. März in Stendal: In der Stadt wurden laut Pressemitteilung der Polizei mehrere Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Stendal vollstreckt. Grund dafür:

Den Beschuldigten werden mehrere vermeintliche Landfriedensbrüche vorgeworfen. In diesem Zusammenhang wurden durch die Kollegen vom Polizeirevier und der Polizeiinspektion Stendal mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Magdeburg mehrere Objekte durchsucht.