Stendal-Buchholz: Küche in Einfamilienhaus wegen Fettbrand in Flammen

Ein nicht ausgeschalteter Herd verursachte am Sonntag den Brand in der Küche eines Einfamilienhauses im Stendaler Ortsteil Buchholz. Es entstand hoher Sachschaden.

Stendal/Buchholz (vs) - Weil vergessen wurde, den Herd auszuschalten, kam es am Sonntagmittag (20. Februar) zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Stendal-Buchholz.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Notruf gegen ^12.30 Uhr eingegangen. Die Feuerwehr habe die Flammen in der Küche schnell löschen können. "Die Besitzerin hatte beim Mittagkochen vergessen, den Herd auszuschalten und eine Pfanne mit Fett entflammte", heißt es im Bericht der Beamten.

Den Sachschaden in der Küche schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Das Haus sei aber weiterhin bewohnbar.