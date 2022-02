Stendal: Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet

In Stendal kollidierte ein Auto mit einem Radfahrer. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um den Verletzten Radler (28) und flüchtete.

Auf dieser Kreuzung in Stendal kam es zum Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Der Autofahrer flüchtete.

Stendal (vs) - Bei einem Unfall in Stendal verletzte sich am Mittwoch (2. Februar) ein Fahrradfahrer leicht. Der Verursacher flüchtete mit seinem Pkw.

Wie die Polizei mitteilt, war der Radfahrer (28) gegen 9.30 Uhr auf der Erich-Weinert-Straße in Richtung Röxer Straße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur Wahrburger Straße sei dann ein VW Touran auf die Erich-Weinert-Straße abgebogen. Dabei kollidierte das Auto mit dem Vorderrad des Fahrrads, sodass der 28-Jährige stürzte. Der Touran fuhr einfach weiter. Rettungskräfte brachten den verletzten Radfahrer ins Krankenhaus.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls darum, sich im Polizeirevier Stendal unter Telefon 03931/6850 oder bei jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.