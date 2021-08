Stendal: Kleidercontainer brennt aus ungeklärter Ursache

Die Feuerwehr Stendal musste am Donnerstagabend zu einem Brand ausrücken. Ein Kleidercontainer war in Flammen aufgegangen. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Stendal (vs) - Aus bislang ungeklärten Gründen brannte am späten Donnerstagabend (12. August) in der Friedrich-Ebert-Straße ein Kleidercontainer und daneben befindliche Kleidersäcke. Wie die Polizei bekannt gab, wurde die Feuerwehr Stendal alarmiert und löschte das Feuer.

Eine konkrete Gefahr für Personen oder anliegende Gebäude habe nicht bestanden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.000 €. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.