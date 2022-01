Stendal: Polizei klärt Serie von brutalen Handtaschendiebstählen auf - Täter sind 14 Jahre alt

Stendal (vs) - Durch die Kriminalpolizei des Polizeireviers Stendal konnte eine Diebstahls- und Raubserie aufgeklärt und zwei jugendliche Straftäter ermittelt werden. Was war passiert? Seit Mitte Januar kam es im Bereich des Wohngebietes „Stadtsee“ zu mehreren Diebstählen von Handtaschen. Immer wieder waren ältere Damen das Ziel der Straftäter.

Einen günstigen Augenblick ausnutzend wurden den Geschädigten die Handtaschen aus den Fahrradkörben oder den Ablagen an den Rollatoren gestohlen. Immer wieder konnten die Täter unerkannt flüchten, so die Polizei. Die Täter bedienten sich an den Geldbörsen der älteren Damen, entwendeten das Bargeld und in einigen Fällen die EC-Karte.

Die Taschen der Geschädigten wurden unmittelbar nach der Tat weggeworfen. Aufgrund der Schocksituation der geschädigten Personen war die Personenbeschreibung nur sehr schwer zu ermitteln.

Am Freitag, 21. Januar, kam es zu einer weiteren Tat, wobei in diesem Fall eine 76-jährige Stendalerin Opfer war und sich bei der Tat Verletzungen zuzog. Hier blieb es nicht bei einem Diebstahl, sondern die Täter entrissen ihrem Opfer einen mitgeführten Beutel.

Täter gerade erste 14 Jahre alt

Durch eine intensive Fahndungsarbeit und umfangreiche Ermittlungen geriet ein 14-jähriger Stendaler in Tatverdacht. Bereits am 24. Januar wurde dann auch der zweite Mittäter ermittelt, wobei es sich hier ebenfalls um einen 14-jährigen Stendaler handelt.

Beide Jugendliche legten ein Geständnis ab, alle acht Taten konnten somit geklärt werden. In diesem Zusammenhang möchte die Kriminalpolizei darauf hinweisen, dass Handtaschen oder andere wertintensive Gegenstände nicht ungesichert in Fahrradkörbe gelegt werden sollten.

Gegen eine blitzartige Wegnahme sind diese Sachen in diesem Moment nicht gesichert. Durch die Schnelle der Tat ist das Opfer nahezu wehrlos.