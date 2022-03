In Stendal haben sich unbekannte an einer Lok zu schaffen gemacht.

Stendal (vs) - Vom 28. Februar bis 2. März wurde auf einem Betriebsgelände an der Tangermünder Straße in Stendal eine Lok beschädigt.

Unbekannte Personen haben widerrechtlich verschiedene Steuerleitungen der Lokomotive zerschnitten und einen Schaltkasten aufgebrochen.

Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 6.000 Euro, so die Polizei.