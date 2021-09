Stendal: Unbekannte zünden Wahlplakat an

Die Polizei ermittelt nach einem Brand von zwei Plakaten in Stendal. Bei einem soll es sich um ein Wahlplakat handeln, wie die Polizei mitteilt.

Nach zwei angezündeten Plakaten in Stendal ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Stendal (vs) - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (21. September) in Stendal mehrere Plakate angezündet. Bei einem soll es sich um ein Wahlplakat handeln, bei dem anderen um ein Werbeplakat. Dies teilte die Polizei mit.

Beamte sollen auf ihrer Streife in der Uenglinger Straße gegen 0.49 Uhr auf die brennenden Plakate aufmerksam geworden sein. Neben den Plakaten soll ein Laternenpfahl ebenfalls Schaden genommen haben. Der Brand konnte gelöscht werden, wie die Polizei informierte.

Wer etwas zur Aufklärung der Brände beisteuern kann, den bittet die Polizei, sich beim Polizeirevier Stendal unter der Telefonnummer 03931/6850 zu melden.