Stendal: Wutausbruch führt zu mehreren zerbrochenen Fensterscheiben

Ein Mann ist in Stendal ausgerastet und hat mehrere Fensterscheiben zerstört, so die Polizei.

In Stendal wurden Fensterscheiben zerstört.

Stendal (vs) -Verschiedene Zeugen teilen über Notruf am 4. März gegen 16.30 Uhr in Stendal mit, dass eine männliche Person auf offener Straße durchdreht und gegen Fensterscheiben Faustschläge austeilt und diese mit Steinen bewirft.

Vor Ort konnte der polizeilich hinlänglich bekannte 34-jährige Beschuldigte festgestellt werden. Nach seinen Angaben hätte er sich mit seiner Ex-Freundin gestritten, woraufhin er die Selbstbeherrschung verloren hatte. Beschädigt hätte er jedoch nichts. Die rechten Hand des Beschuldigten war stark blutverschmiert.

Nach spurensichernden Maßnahmen wurde der Beschuldigte vor Ort entlassen. In der Frommhagenstraße wurden nach bisherigen Erkenntnissen zwei Fensterscheiben und in der Bahnhofstraße eine Fensterscheibe beschädigt.