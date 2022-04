Stendal: Zwei Autos stoßen auf B189 frontal zusammen - drei Personen verletzt

Zwei Autos sind am Sonntag (3. April) in Buchholz (Ortsteil von Stendal) frontal zusammengestoßen. Der 69-Fahrer eines Mercedes war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen.

Buchholz (vs) - Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag (3. April) gegen 14 Uhr in Buchholz (Ortsteil von Stendal) ereignet. Auf der Hauptstraße (Bundesstraße 189) ist es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen.

Wie aus der Mitteilung der Polizeiinspektion Stendal hervorgeht, soll ein 69-jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer, der in Richtung Magdeburg unterwegs war, konnte dem plötzlich auf seiner Fahrbahn befindlichen Pkw nicht ausweichen und es kam zum Zusammenstoß.

Dabei wurden beide Fahrzeugführer und eine Insassin leichtverletzt. Durch die Feuerwehr wurden herauslaufende Betriebsstoffe gebunden und entfernt, der Rettungsdienst verbrachte die verletzten Personen in ein Krankenhaus. Die B189 wurde für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es kam zu zeitweiligen Verkehrseinschränkungen.