Stendaler Polizisten durchsuchen Wohnung in Brandenburg und entdecken Drogen

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Stendal hervorgeht, konnten die Beamten des Polizeireviers Stendal in Zusammenarbeit mit Polizisten der Polizeiinspektion Perleberg bei einem Mann in Wittenberge eine größere Menge an Betäubungsmitteln in Form von Kokain, Amphetamin, MDMA (Partydroge, gehört zur Gruppe der Methylendioxyamphetamine) und Marihuana feststellen.

Stendal/Wittenberge (vs) - Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens haben am Montag (13. September) Beamte des Polizeireviers Stendal ein Durchsuchungsbeschluss in Wittenberge vollstreckt.

Gegen den Mann wird nun wegen Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.