Tangerhütte: Irrtümlich Pfefferspray eingesetzt

Tangerhütte (vs) - Ein Mann, der nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Tangerhütte, genauer gesagt am Heinrich-Rieke-Ring, Hilfe bei einer Nachbarin suchte, wurde laut Polizei am 5. September mit Pfefferspray besprüht.

Die 21-jährige Nachbarin erkannte nämlich die Notsituation des Mannes nicht und vermutete einen Übergriff auf sich und ihre Familie. Aus Angst sprühte sie dem Mann Pfefferspray ins Gesicht. Eine ärztliche Behandlung vor Ortlehnte der Geschädigte zunächst ab. Die Frau muss nun mit einer Anzeige rechnen.