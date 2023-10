In einem lokalen Supermarkt in Tangermünde konnten zwei Diebe dingfest gemacht werden. Als die Polizeibeamten einen der Täter durchsuchte, fanden sie eine selbstgebaute Waffe.

Tangermünde/vs - Im Edeka-Markt in der Kirschallee 11 wurden ein 33- und ein 34-Jähriger gegen 9.30 Uhr vom Personal beim Klauen erwischt. Als die beiden Personen sich kurz nach der Tat am Freitag, dem 27. Oktober, nicht ausweisen konnten, wurde die Polizei gerufen.



Wie diese berichtet, waren die Täter geständig und kooperativ. Allerdings wurde beim Durchsuchen eines Täters eine Waffe gefunden.



Es handelte sich dabei laut Polizei um eine Rasierklinge an einem selbstgebauten Griff. Die Beamten nahmen die Waffe an sich und leiteten die Verfahren gegen die beiden Männer ein.